مشاهد مؤثرة للطفلة رهف سلمان بعد خروجها من غرفة العمليات بتركيا

أظهرت مقاطع مسجلة مشاهد مؤثرة للطفلة الجريحة في العدوان الأخير على غزة رهف سلمان، لحظة خروجها من غرفة العمليات في إحدى المستشفيات التركية.

وفقدت الطفلة "رهف" 3 من أطرافها، جراء العدوان على غزة، وقد ناشدت بعد الإصابة الجهات المسؤولة تسهيل سفرها للعلاج في تركيا.

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وشنّت دولة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 5 أغسطس/ آب عدوانًا على قطاع غزة، استباحت طائراتها خلاله العديد من الغارات التي استهدفت المنشئات والمناطق المدنية.

واستُشهد جرّاء العدوان 49 فلسطينيًّا بينهم 17 طفلًا، و4 سيدات، و360 إصابة بينها العديد من الإصابات الحرجة والخطيرة كما حالة الطفلة رهف سليمان.

المصدر / فلسطين أون لاين