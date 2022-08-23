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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيدة "عفانة" في القدس

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بالصور جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيدة "عفانة" في القدس

23 اغسطس 2022 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة مي عفانة في بلدة أبو ديس شرق القدس.

وحمل المشيعون جثمان الشهيدة "عفانة" على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة.

وسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيدة "عفانة"، اليوم عصرا، على حاجز "الزعيم" العسكري، شرقي مدينة القدس.

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وذكرت مصادر محلية، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت جثمان "عفانة" إلى مسقط رأسها في بلدة أبو ديس، شرقي القدس، تمهيدًا لمواراته الثرى.

واستشهدت مي عفانة يوم 16 حزيران 2021، بعدما أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن؛ قبل أن يقوم باحتجاز ونقل جثمانها إلى جهة غير معلومة، قبل تسليمه اليوم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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