"أبو عرة": اعتقال القيادات دليل على حالة الخوف التي تنتاب الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ مصطفى أبو عرة، أن استمرار حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وقياداته السياسية والمجتمعية، دليل على حالة الخوف والقلق التي تنتاب قادة الاحتلال.

وقال أبو عرة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "الاعتقالات اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة القيادات السياسية والمجتمعية، لن يثني شعبنا عن استمرار ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه ومقاومة هذا المحتل المجرم، ومواجهة إجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وشدد على أن هذه الإجراءات تدل على "الفوبيا" التي تسكن الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال يخشى البناء المجتمعي القائم على الوعي ومقاومة المحتل.

وحذر الاحتلال من أن: "أقفاص سجونكم لن تُدجّن صقورنا، ولن ترهب جندنا، فضلاً عن قادتنا، وسيصدأ حديدكم ولن تلين لنا قناة ولن تضعف لنا عزيمة، ولن نقيل ولن نستقيل حتى يكون مصير الاحتلال إلى رحيل".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مدن متفرقة بالضفة الغربية، طالت القيادي في حركة حماس فازع صوافطة والناشط والأسير المحرر نادر صوافطة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات عسكرية من جيش الاحتلال داهمت منزلي فازع ونادر في محافظة طوباس، قبل أن تقوم باعتقالهما.

المصدر / فلسطين أون لاين