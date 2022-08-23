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اليوم.. الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيدة مي عفانة

اليوم.. الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيدة مي عفانة

23 اغسطس 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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الشهيدة مي عفانة - أرشيف

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في رام الله، أنه من المقرر أن يُسلّم  الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيدة مي عفانة من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على حاجز الزعيم خارج القدس المحتلة.

واستُشهدت عفانة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 16 حزيران/يونيو 2021، خلال مرورها بسيارتها على حاجز حزما العسكري في القدس المحتلة.

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يُذكر أنّ الشهيدة كانت تعمل محاضرة في جامعة الاستقلال الأمنية الفلسطينية، ومقرها مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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