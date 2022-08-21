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"التعاون الإسلامي" تُصدر بيانًا بمناسبة الذكرى الـ53 لإحراق الأقصى

21 اغسطس 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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منظمة التعاون الإسلامي

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، على أهمية حماية هوية القدس العربية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.

وجددت في بيان بمناسبة الذكرى الـ53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، على دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

وشددت على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الاحتلال المتكررة، والانخراط في رعاية عملية سلام جادة تفضي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

المصدر / وكالات
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