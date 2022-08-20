"حكاية 1000 شهيد".. مهرجان وطني بغزة

أطلقت اليوم حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المهرجان الوطني بعنوان "حكاية 1000 شهيد" بمدينة غزة.

ويحتفي المهرجان الوطني بشهداء غرب غزة من مختلف فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي، على أرض ملعب فلسطين.

ويتزامن موعد انعقاد المهرجان مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى، تأكيدًا بأن البوصلة دائمًا نحو القدس المحتلة، كما تقول اللجنة المنظمة.

وبمنصة على شكل قبة الصخرة الذهبية تخرج اللجنة عن المألوف، يحيط بها عوائل الشهداء الذين أسرجوا بدمائهم قناديل المسجد الأقصى.

ويتضمن المهرجان أوبريتًا فنيًا متكاملًا، يتخلله مجموعة من الفقرات الفنية والمسرحية والنشيد والفلكلور الشعبي، تعبر في مجموعها عن حكايا الشهداء ومسيرتهم التي تروي قصة شعب لم تفتر مقاومته منذ 74 عامًا.

وفي لقاء سابق مع القيادي في حركة حماس بمنطقة غرب غزة د. إياد الدجني لصحيفة "فلسطين"، أوضح أن المهرجان يكرم عائلات الشهداء الذين ارتقوا منذ الانتفاضة الثانية وحتى اليوم، "بهدف ترسيخ قيم المقاومة والجهاد في نفوس الجيل الناشئ ونفوس أبناء الشهداء الذين رسم آباؤهم لوحة مشرفة أوصلت المقاومة وطورتها حتى غدت حالة مشرفة في أدائها وتراكم قوتها".

وقال الدجني: إن هناك رسائل عديدة للمهرجان، أولها رسالة الوفاء لأهالي الشهداء وأن حماس لا تنسى شهداء الشعب الفلسطيني، وهي رسالة الوحدة لكل فصائل العمل الوطني، "فنحن لن نكرم شهداء حماس فقط وإنما شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية كافة وعامة الشعب لأنه يستحق ذلك، وهي رسالة وحدة وطنية تعيشها الفصائل والشعب الفلسطيني وفعالياته المجتمعية في ظل حكم حماس وقيادة الحركة لمشروع المقاومة والجهاد".

وقال محمود الرنتيسي والد الشهيد أحمد الرنتيسي الذي ارتقى خلال مسيرات العودة الكبرى خلال المهرجان الوطني "حكاية 1000شهيد": "يأتي المهرجان في ذكرى إحراق الأقصى لنؤكد على قدسية المسجد الأقصى وأن المساس فيه سيبقى خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وأكد أن وحدة الميدان والقرار السياسي الطريق للنصر والتحرير، وندعو الفصائل للوحدة للوصول لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة.

وقالت أم الشهيد إبراهيم النابلسي عبر مقطع مرئي مسجل في مهرجان حكاية 1000 شهيد الذي نظمته حركة حماس اليوم: أن "أهلنا في غزة مهد الكرامة والعزة يا من سطرتم أروع الملاحم والبطولات إن تضحياتكم لن تضيع سدى ولقاؤنا قريب بالمسجد الأقصى".

ودعت للحفاظ على وصايا الشهداء ووصية الشهيد إبراهيم بعدم التخلي عن البندقية ولاتتركوا الأرض تستباح.

ويحتفي المهرجان الوطني بشهداء غرب غزة من مختلف فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي، على أرض ملعب فلسطين.

وشارك بالمهرجان الذي أقامته الفصائل بأرض ملعب فلسطين غرب مدينة غزة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وحشد مهيب من أبناء شعبنا وأهالي الشهداء، حيث كان المهرجان بعنوان "حكاية ألف شهيد".





المصدر / فلسطين أون لاين