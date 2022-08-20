توافد حافلات تقل فلسطينيي الداخل المحتل للرباط في المسجد الأقصى

توجهت عدة حافلات تقل فلسطينيي الداخل المحتل، اليوم السبت، إلى الرباط نحو المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، ضمن حملة قوافل الأقصى المستمرة.

وتم تسيير حافلات اليوم، من مدينتي يافا وبئر السبع بالداخل المحتل، باتجاه المسجد الأقصى، بهدف الرباط في باحاته والصلاة فيه.

وتهدف هذه القوافل أيضاً إلى إبطال محاولات الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على المسجد الأقصى، وجعله لقمة سائغة لدى الجماعات الاستيطانية.

وتعود فكرة قوافل الأقصى إلى عدة سنوات، حيث عكفت الحركة الإسلامية خاصة، وأهالي الداخل المحتل عموماً، على تسيير تلك القوافل، في سبيل تعزيز الوجود العربي والإسلامي في مدينة القدس، ومنع استفراد الاحتلال بها.

وأدى أكثر من 55 ألف فلسطيني أمس، صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، وداخل المصليات المسقوفة، بعد تمكنهم من الوصول للأقصى رغم عراقيل الاحتلال المتعددة.

وتوافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى لأداء الصلاة، وانطلقت حافلات من الداخل المحتل ضمن مشروع قوافل الرباط لأداء الصلاة بالأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين