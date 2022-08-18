قاسم: استمرار اعتقال الشيخ يوسف الباز يفضح الوجه العنصري للمؤسسات الصهيونية

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن استمرار الاحتلال باعتقال الشيخ يوسف الباز أمام مسجد اللد في الداخل المحتل، يفضح الوجه العنصري للمؤسسات الصهيونية، وتؤكد العقلية الارهابية المسكونة بمنطق التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد قاسم في تصريح مقتضب، أن الاحتلال لن ينجح في فك الارتباط بين شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته برغم كل هذه الجرائم.

ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، الشيخ يوسف الباز من مستشفى "سوروكا" إلى عزل "اوهلي كيدار".

والشيخ الباز، إمام المسجد الكبير بمدينة اللد في الداخل المحتل، كان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان/ إبريل الماضي.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، أنّ الأسير الباز "64 عامًا" علّق إضرابه عن الطعام.

وذكر المكتب في تصريحٍ صحفي، أنّ الأسير الشيخ الباز، علّق إضرابه عن الطعام، عقب وعودات من الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين