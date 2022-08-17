"حماس": المصادقة على خطط استيطانية جديدة بالقدس إمعانٌ في التهويد

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصادقة ما يسمّى بلدية الاحتلال على خطط استيطانية جديدة في مدينة القدس، عادّة إياها إمعانًا في تهويد أرضنا واستهداف هُويّتنا، ومحاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ.

وقال المتحدث باسم حركة حماس في القدس، محمد حمادة، إنَّ هذا الإجرام الإسرائيلي سيُواجَه بوحدة شعبنا ونضاله بكل الوسائل، "فشعبنا قد ضرب في ذلك أروع التضحيات عبر مقاومته الشاملة المستمرة في عموم الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس المحتلة".

ودعا في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، شعبنا الثائر المقاوم إلى مزيد من الصبر والصمود في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومخططاته التهويدية، دفاعًا عن أرضنا وحقوقنا الوطنية حتى التحرير والعودة.

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وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس صادقت، على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة، تهدف إحداهما إلى بناء مبنًى استيطانيٍّ وطابقٍ تجاري.

وتقضي الخطة الأولى ببناء المبنى الاستيطاني والطابق التجاري في "بيت هكيرم" قرب مستوطنة "جفعات هفاريديم" بالقدس المحتلة.

ويتضمّن كِلا البرنامجين عشرات الوحدات الاستيطانية، وتتمثّل الخطة الثانية في بناء حيٍّ استيطانيٍّ جديد أسفل مستوطنة "رموت" المُقامة على أراضي منطقة "لفتا" الممتدة حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية "بيت إكسا" شمال القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين