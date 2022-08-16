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اللد: خيمة اعتصام احتجاجا على استمرار اعتقال الشيخ الباز

16 اغسطس 2022 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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نصبت اللجنة الشعبية في مدينة اللد بالداخل المحتل، مساء اليوم الثلاثاء، خيمة اعتصام في ساحة المسجد الكبير وسط المدينة، احتجاجا على استمرار اعتقال الشيخ يوسف الباز، إمام المسجد، والمضرب عن الطعام منذ الخميس الماضي.

وتأتي خطوة إقامة خيمة الاعتصام، ضمن خطوات احتجاجية مستمرة، أقرتها اللجنة الشعبية في مدينة اللد، تزامنا مع إضراب الشيخ يوسف الباز عن الطعام، بسبب قرار المحكمة القاضي بإبقائه رهن الاعتقال.

كما تأتي بالتزامن مع إعلان هيئة الأسرى، مساء اليوم، بنقل الباز "من مستشفى سوروكا إلى عزل أوهلي كيدار".

وعُلِّقت داخل خيمة الاعتصام لافتات تضامنية مع الشيخ الباز، بالإضافة إلى صوره.

ومن المقرر أن تشهد الخيمة حلقات وفعاليات ثقافية وطنية لرفع الوعي الوطني تجاه قضية الباز، وما وصفوه بالملاحقة السياسية.

ونظمت اللجنة الشعبية عدة تظاهرات احتجاجية في ساحة المسجد الكبير، وكذلك أمام مشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث كان يمكث الباز، بسبب تدهور حالته الصحية.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #اللد #الشيخ يوسف الباز

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