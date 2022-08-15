وقفة تضامنية في بئر السبع مع الشيخ الأسير يوسف الباز

شارك عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، في وقفة تضامن أمام مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع بالداخل المحتل مع الشيخ الأسير يوسف الباز.

وقال المحامي خالد زبارقة، إنّ الشيخ الباز لا يزال مُضربًا عن الطعام في مستشفى "سوروكا" بعد أن جرى نقله في سيارة الإسعاف المكثف من سجن "رامون".

وأشار زبارقة أنّ الظروف الصحية التي يمر بها الشيخ الباز صعبة، حيث تبقى قدمه اليمنى ويده اليسرى مقيدة، وتابع، "تم نقل الشيخ يوسف من سجن رامون إلى المستشفى عن طريق الإسعاف المكثف وهذا يعني أنه كان في وضع صحي متدهور".

وأضاف: "ما زال يعاني من مرض القلب والآن يأخذ أدوية عن طريق الوريد لأنه يرفض تناول الطعام والماء، هناك حراسة مشددة على غرفة الشيخ الباز".

وقد شرع الباز بالإضراب عن الطعام والماء رفضًا لقرارات محكمة الاحتلال المركزية بتمديد اعتقاله.

واعتقل الباز في 30 من أيار/ مايو الماضي، حيث وُجّهت له تهمًا بـ "التحريض" على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال خطبة ألقاها بالتزامن مع اقتحامات شرطة الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في رمضان الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين