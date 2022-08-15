الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفتح تحقيقًا في أحداث مدربي توتنهام وتشيلسي

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحقيقاً بسبب تصريحات توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عقب مباراة توتنهام، أمس الأحد، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2/2.

وشككت تصريحات توماس في حياد حكم اللقاء أنتوني تايلور، حيث أشار مدرب تشيلسي إلى ضرورة إبعاد الحكم عن إدارة أي لقاء للبلوز في الفترة المقبلة.

وجاء اعتراض توخيل على حكم المباراة بسبب هدف توتنهام الأول، حيث أشار إلى أنه كان من الضروري إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ لصالح كاي هافرتز لاعب تشيلسي.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، فإن أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقاً مع المدرب بعد تصريحاته عن حكم المباراة، مشيرة إلى أنه قد يتم الإعلان عن عقوبات خاصة ضده، لاسيما بعد اشتباكه مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

وكان الشوط الثاني بين تشيلسي وتوتنهام الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج، شهد مشادة قوية بين توخيل وكونتي، بعدما قام مدرب توتنهام باستفزاز توخيل واحتفل في وجهه بعد هدف التعادل لفريقه، وما زاد من الأزمة بينهما، توجه توخيل لمصافحة كونتي عقب انتهاء المباراة إلا أن مدرب توتنهام لم ينظر في عين مدرب تشيلسي مما آثار غضب الأخير واعتبره عدم احترام، لتشتد الأمور سوءًا بينهما، إلا أن أمن الملعب تدخل وفك الاشتباك وخرج الثنائي بالبطاقة الحمراء بقرار من الحكم.

المصدر / وكالات