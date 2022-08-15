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تجنب هذه الأمور إذا شعرت بآلام حادة في الصدر

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تجنب هذه الأمور إذا شعرت بآلام حادة في الصدر

15 اغسطس 2022 . الساعة 06:45 بتوقيت القدس
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أعلنت الطبيبة أولجا سافونينا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، عن ما يجب الابتعاد عنه في حالة الشعور بالألم في منطقة الصدر.

ولفتت الأخصائية إلى أنه عند الشعور بالألم في منطقة الصدر، يجب أولا عدم القيام بأي جهد بدني، والتوقف عن ذلك فورا إذا كان الشخص يعمل، وثانيا، قد لا يفيد تناول حبوب نتروغليسيرين، بل وحتى قد يلحق الضرر بالجسم، علاوة على ذلك تنصح بعدم تدليك منطقة الألم، أو تبريدها، أو شرب مياه غازية أو ماء بارد اعتيادي، وفق (مصراوي).

و أوضحت الأخصائية أعراض احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب الأخرى ، بالإضافة إلى الألم في الصدر: هي الشعور بالضغط، انتقال الألم إلى الذراع والرقبة والفك، والشعور بالألم أثناء بذل مجهود بدني أو السير بسرعة وزوالها بعد وقف النشاط البدني واستبعاد النتروغليسيرين سافونينا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجب ا لابتعاد عنه في حالة الشعور بالألم في منطقة الصدر".

المصدر / وكالات
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