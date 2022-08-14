وقفة أمام مستشفى "سوروكا" احتجاجاً على اعتقال الشيخ الباز

شارك عدد من أهالي مدينة اللد، مساء اليوم الأحد، في وقفة نظمت أمام مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع بالداخل المحتل، احتجاجا على قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالإبقاء على الشيخ يوسف الباز، رهن الاعتقال، رغم تدهور حالته الصحية.

ويواصل إمام المسجد العمري (الكبير) في اللد الشيخ الباز (64 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال المركزية في اللد، يوم الأربعاء الماضي، تمديد اعتقاله لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وشرع الباز، الخميس الماضي، في خوض إضراب مفتوح عن الطعام في السجن، وسرعان ما طرأ تدهور خطير على حالته الصحية، "عقِب خلل في عضلة القلب"، بحسب ما أفاد نادي الأسير، لينقل إلى المستشفى، يوم الجمعة الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياستي "كم الأفواه" و"الملاحقة السياسية العنصرية" التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ضد الناشطين في اللد وفي عمود البلدات العربية بالداخل المحتل.

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات داعمة ومساندة للشيخ الباز، وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عنه.

وتأتي الوقفة اليوم ضمن سلسلة احتجاجات أطلقها الناشطون في اللد، وهي الثالثة من نوعها التي تنظم حتى الآن، بعد قرار المحكمة بإبقاء الباز رهن الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين