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بالفيديو لقاء محمد الضيف وخالد مشعل.. تفاصيل جديدة!

13 اغسطس 2022 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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خالد مشعل (يمين) محمد الضيف (يسار)

كشف خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، عن تفاصيل لقاء جمعه بالقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وأكد مشعل في لقاء متلفز، أنّ اللقاء الذي جمعه كان خلال زيارته إلى قطاع غزة عام 2012م، قائلًا: "محمد الضيف يُعدُّ من النماذج والحالات التي يفتخر بها الشعب الفلسطيني"

وأضاف: "محمد الضيف يقاتل (إسرائيل) ولا يتوقف عن المسيرة لحظة واحدة، وأنه أعجزَ العدو في أن يظفر به".

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ووصف مشعل القائد الضيف بأنه "متفتح، قائد مبدع، وصاحب إرادة صلبة، وأنه يمثل الأب في قيادته لكتائب القسام".

وفيما يلي ما تحدث به خالد مشعل كاملًا: 

المصدر / فلسطين أون لاين
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