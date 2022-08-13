مطلوب سكرتير إداري للعمل في مدرسة بمدينة خان يونس

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المهاجرين الشرعية تعلن فيه عن وظيفة ( سكرتير إداري ).
شروط التسجيل
1- الإعلان خاص بالذكور فقط .
2- حسن المظهر والسلوك .
3- الالتزام بلباس السنة .
4- القدرة على الاتصال والتواصل واستقبال الزوار .
5- الدراية ببرانامج اوفيس والتصميم والمونتاج .
الأوراق المطلوبة
1- صورة عن الهوية الشخصية.
2- صورة عن شهادة الثانوية العامة .
3- صورة عن الشهادة الجامعية .
4- صورة عن كشف الدرجات .
5- شهادات الخبرات ان وجد.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوضيفة من خلال التوجه لمقر المدرسة اعتباراً من يوم السبت الموافق 13/8/2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 .
- العنوان : قطاع غزة - خانيونس - قيزان النجار - نهاية شارع أسامة النجار