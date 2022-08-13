مطلوب سكرتير إداري للعمل في مدرسة بمدينة خان يونس

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المهاجرين الشرعية تعلن فيه عن وظيفة ( سكرتير إداري ).

شروط التسجيل

1- الإعلان خاص بالذكور فقط .

2- حسن المظهر والسلوك .

3- الالتزام بلباس السنة .

4- القدرة على الاتصال والتواصل واستقبال الزوار .

5- الدراية ببرانامج اوفيس والتصميم والمونتاج .

الأوراق المطلوبة

1- صورة عن الهوية الشخصية.

2- صورة عن شهادة الثانوية العامة .

3- صورة عن الشهادة الجامعية .

4- صورة عن كشف الدرجات .

5- شهادات الخبرات ان وجد.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوضيفة من خلال التوجه لمقر المدرسة اعتباراً من يوم السبت الموافق 13/8/2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 .

- العنوان : قطاع غزة - خانيونس - قيزان النجار - نهاية شارع أسامة النجار