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مطلوب سكرتير إداري للعمل في مدرسة بمدينة خان يونس

13 اغسطس 2022 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المهاجرين الشرعية تعلن فيه عن وظيفة ( سكرتير إداري ).

شروط التسجيل

1- الإعلان خاص بالذكور فقط .

2- حسن المظهر والسلوك .

3- الالتزام بلباس السنة .

4- القدرة على الاتصال والتواصل واستقبال الزوار .

5- الدراية ببرانامج اوفيس والتصميم والمونتاج .

الأوراق المطلوبة

1- صورة عن الهوية الشخصية.

2- صورة عن شهادة الثانوية العامة .

3- صورة عن الشهادة الجامعية .

4- صورة عن كشف الدرجات .

5- شهادات الخبرات ان وجد.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوضيفة من خلال التوجه لمقر المدرسة اعتباراً من يوم السبت الموافق 13/8/2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 .

- العنوان : قطاع غزة - خانيونس - قيزان النجار - نهاية شارع أسامة النجار

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