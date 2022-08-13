نائل البرغوثي في مهزلة عوفر؟!

أمام انكشاف كل الاراجيف والادعاءات والشعوذات لما يسمّى بالمحكمة الصهيونية في ملف عميد الحركة الاسيرة نائل البرغوثي يؤجل القاضي الحكم لستة أيام، يعشقون الرقم ستة، يذكّرهم بحرب حزيران التي كانت ستة أيام، ماذا عساه يمحّص في هذا الملف الذي عقدت له عشرات الجلسات وهو أوضح من قصة بقرة بني إسرائيل يوم كانوا بني إسرائيل بالفعل، أما اليوم وقد أتوا الينا من كلّ قطر أحجية وجاءوا بالشذّاذ من كلّ الافاق، فكم تستغرق هذه المحكمة وقضاتها المحجّلين! للانتقال من مرحلة البقرة اللا فارض ولا بكر الى مرحلة اللون الفاقع صفاره؟ ماذا ستدرس في هذا الملفّ أيها القاضي الاغرّ؟ ماذا ستحمّص في هذا المعتقل بعد تمحيص اثنتي وأربعين سنة؟

أنصحك أيها القاضي الذكيّ، أيها الحاخام الأبيّ أن تبحث قليلا خارج هذا الملف الأسود الذي بين يديك، أخرج من الصندوق قليلا واقرا عن الفلسطيني الذي جثمتم على أرضه وصبغتم حياته سوادا من سوادكم، اقرأ إن شئت من مصادركم كتاب ابراهام بورغ:" لننتصر على هتلر"، هذا المؤلف الصهيوني الذي قاد الظلم والبغي طيلة حياته على الشعب الفلسطيني ثم جاء ليعترف بأن هتلر يسكنكم، جالس في اعماقكم، روحه تماهت في أرواحكم، وتقمّصت الضحية فيكم روح جلادها فمارستم على الشعب الفلسطيني ما مارسه هتلر عليكم، اقرأ هذا الكتاب يا من يسمّونك قاضيا ظلما وزورا لأنك تتلقّى تعليمات الجلّاد ولا يعترض تاريخك على ذلك لأنك كنت جزءا من معادلة الظلم والقتل طيلة حياتك حتى اذا تقاعدت من هناك جاءوا بك الى هذه المهزلة التي تسمّى محكمة ووضعوك قاضيا فيها لانهم لن يجدوا ما هو أنسب منك لتقوم بهذا الدور الممسوخ وتكون أداة ليّنة وركنا من أركان المهزلة.

أنصحك أيها القاضي النجيب أن تزور قرية كوبر، قرية هذا الذي تقلّب صفحات ملفّه منذ ثماني سنوات لتنظر وترى تلك الحياة الفلسطينية الوادعة الجميلة التي تحكي حكاية الانسان الفلسطيني الحرّ، الانسان الذي أنجبته هذه الأرض وشقّت له من جمالها روحا جميلة، ومن خصوبتها وعنفوانها حياة مجيدة لا تتوقّف عند ظلمكم وقهركم، تعال وتعرّف على الحياة الجميلة الصادقة المنسجمة مع الأرض والنبات وعراقة الزيتون المعمّر في أرضها، تعال لتعرف كم أنتم كاذبون ومزيّفون وواهمون ومفترون، كم أنتم غرباء يلفظكم هذا الجمال ويكشف رائحة بارودكم ورائحة الموت الذي جلبتموه معكم.

كيف تنظر الى نفسك وابتسامة نائل تحرق روحكم وتفضح ما تكنّه صدوركم من خراب وعهر وابشع صورة عرفها الانسان، تشرق هذه الابتسامة من خلف اثنتي وعشرين سنة، سجونكم لم تفلح في طمس هويتها أو النيل منها قيد أنملة، بقيت ساطعة قويّة تبدّد حجب ظلماتكم وتفضح عوراتكم، ألا تتساءل لماذا يبتسم؟ كيف بقي قادرا على إطلاق هذه الابتسامة من عمق أدغالكم السوداء وهو ما زال في ماكينة عذابكم وقهركم التي لا تتوقّف أبدا، ثلاث مرّات تمرّون عليه يوميا في عملية العدد التي لا هم لها الا لتقول له انك مجرّد رقم، وتتحكّمون بحركته ويقظته ومنامه واكله ودوائه، تحيطونه من كل جانب بأدوات قمعكم وتنكيلكم وتكيلون له من فنون مقتكم وحقدكم ما تنوء عن حمله الجبال ثم يخرج لكم بهذه الابتسامة المشرقة، أعجب كيف تهرب من هذه الابتسامة أيها القاضي وتتلفّع وتتغشّي بثيابك النتنة السوداء، ألا تخشى أن تحرق ثيابك وتهذب بروحك هذه الابتسامة؟

نائل ينتصر عليكم أخلاقيا وحضاريا وانسانيا، نائل يذهب بكم الى مزابل التاريخ، نائل بروحه العالية يعجّل من زوالكم لان من ذهبت أخلاقهم حتما سرعان ما يذهبون.