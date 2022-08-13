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لقاحات "محدّثة" ضد كورونا تُطرح قريباً

13 اغسطس 2022 . الساعة 00:39 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قال وزير الصحة الألماني، اليوم الجمعة، إن منظمي الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد يأذنون باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إنه يتوقع أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية في الأول من سبتمبر النظر في لقاح من شأنه أن يوفر الحماية ضد الفيروس الأصلي ومتحور لأوميكرون يعرف باسم "بي. إيه. 1".

ومن المحتمل أن تجتمع وكالة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في 27 سبتمبر لمراجعة لقاح مشترك ضد الفيروس الأصلي ومتحور "بي. أيه. 5" المسؤول عن الزيادة العالمية الأخيرة في حالات كورونا، حسبما قال لوترباخ.

وأكد أن ألمانيا اشترت كميات كافية من اللقاحين وستكون قادرة على البدء في طرحهما بعد يوم من حصولهما على الإذن بذلك.

من جهتها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن اللقاحات المركبة، المعروفة باسم اللقاحات "ثنائية التكافؤ" أو "متعددة التكافؤ"، ستسمح للمعززات بالاحتفاظ بالفوائد المثبتة للقاحات المضادة لفيروس كورونا الأصلية مع توفير حماية إضافية ضد المتحورات الجديدة.

ويتم استخدام مثل هذا النهج مع لقاحات الإنفلونزا، والتي يتم تعديلها كل عام اعتماداً على المتغيرات المنتشرة ويمكن أن تحمي من 4 سلالات من الإنفلونزا.

المصدر / وكالات
#فايروس #عدوى #كورونا #لقاحات

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