مسيرة جماهيرية ابتهاجاً بالإفراج عن الأسير عبد الرازق الخواجا

خرجت جماهير حاشدة الليلة الماضية، في موكب لاستقبال الأسير عبد الرازق الخواجا من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ورفع المشاركون في موكب الاستقبال رايات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكتائب الشهيد عز الدين القسام، وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى، حيث انطلقت المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجاً بخروج الخواجا من سجون الاحتلال، وسط أهازيج وأناشيد مؤيدة للمقاومة والجهاد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير الخواجا من "سجن عوفر"، وجرى استقباله عند مدخل بلدة نعلين، وجاب موكب الاستقبال شوارع البلدة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب الخواجا بتاريخ 01 نوفمبر2021، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى التحقيق في مركز عوفر العسكري، والذي استمر معه لمدة أسبوعين.

المصدر / فلسطين أون لاين