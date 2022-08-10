39 شهيداً في نابلس منذ بداية 2021

شهدت نابلس شمالي الضفة الغربية، منذ بداية العام 2021، تصاعداً في العمل المقاوم والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

فمنذ بداية العام الماضي استشهد على أرض نابلس 39 مواطناً، برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

من بين شهداء نابلس 9 أطفال هم (سعيد يوسف عودة ومحمد سعيد حمايل وأحمد زاهي داوود وعماد خالد حشاش ومحمد أمجد دعدس ومحمد نضال يونس و نادر هيثم ريان وغيث رفيق يامين وحسين جمال طه).

وارتقى عدد من الشهداء خلال اشتباكات مسلحة في نابلس، كان آخرهم المقاومان ابراهيم النابلسي واسلام صبوح، وسبقهم بأيام الشهيدان عبد الرحمن جمال صبح ومحمد بشار العزيزي.

ومن بين الشهداء عدد من الشباب الثائر الذين ارتقوا خلال دفاعهم عن جبل صبيح في بيتا، كالشيخ عاطف حناشية والشاب زكريا حمايل وعيسى برهم.

وشهداء نابلس هم:

1-فؤاد سبتي جودة (48 عاماً) من بلدة عراق التايه.

2-عزام جميل عامر (45 عامًا) من قرية كفر قليل.

3-عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) من بلدة بيتا.

4-الشاب علي أبو الخير من مخيم بلاطة.

5-سعيد يوسف عودة (16 عاماً) من قرية أودلا.

6-أحمد عبد الفتاح ضراغمة من اللبن الشرقية.

7-نضال صايل مصطفى صفدي (28 عاماً) من قرية عوريف.

8- عيسى برهم (41 عاما) من بلدة بيتا.

9-مالك حمدان (22 عاما) من قرية سالم.

10-حسام وائل عصايرة (20 عاما) من قرية عصيرة القبلية.

11-طارق صنوبر (27 عاما) من قرية يتما.

12-زكريا ماهر عبد الحميد حمايل (28 عاما) من بلدة بيتا.

13-أدهم ياسر عليوي (23 عاما) نت قرية زواتا.

14-محمد سعيد حمايل (15 عاماً) من بلدة بيتا.

15-أحمد زاهي إبراهيم داوود (16 عاما) من بلدة بيتا.

16-محمد فريد علي حسن (20 عاما) من بلدة قصرة.

17-شادي عمر لطفي سليم (41) من بيتا.

18-عماد علي دويكات (37 عاما) من بيتا.

19-عماد خالد حشاش (16 عاما) من مخيم بلاطة.

20-محمد علي خبيصة (27 عاماً) من بيتا.

21-محمد أمجد دعدس (15 عاماً) من مخيم عسكر الجديد.

22-محمد نضال يونس (16 عامًا) من سكان الحي النمساوي.

23-جميل جمال أبو عياش (31 عاما) من بيتا.

24-جميل محمد سعيد كيال (31 عاما) من نابلس.

25-باكير محمد حشاش (21 سنة) من مخيم بلاطة.

26- المقاوم محمد الدخيل (22 عاماً) من البلدة القديمة.

27- المقاوم أدهم مبروكة (الشيشاني) (28 عامًا) من البلدة القديمة.

28-المقاوم أشرف مبسلط (21 عاما) من البلدة القديمة.

29-نادر هيثم ريان (17 عاماً) من مخيم بلاطة.

30-أحمد حكمت سيف (23 عاما) من بلدة برقة.

31-فواز أحمد حمايل (45 عاما) من بلدة بيتا.

32- الأسير إيهاب زيد الكيلاني (40 عاماً) من مدينة نابلس.

33-غيث رفيق يامين (16 عاماً) من بلاطة.

34-المقاوم عبد الرحمن جمال صبح (28 عاما) من البلدة القديمة.

35-المقاوم محمد بشار العزيزي (25 عاما) من البلدة القديمة.

36-حسين حسن إبراهيم قواريق (72 عاماً) من عورتا.

37-المقاوم إبراهيم النابلسي (23 عاماً) من البلدة القديمة.

38-المقاوم إسلام صبوح من البلدة القديمة.

49-حسين جمال طه (16 عاماً) من البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين