ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ 45 شهيدًا بعد ارتقاء شرطي صباح اليوم

استشهد شرطي مرور فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان إلى 45 شهيدًا.



وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطي محمود داود استشهد متأثرًا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها خلال عمله في مفرق السامر وسط مدينة غزة، في إثر تعرضه لقصف من طائرات الاحتلال، مشيرة لاستشهاد فلسطينيَيْن آخريْن في القصف ذاته، إلى جانب وقوع أضرار مادية أخرى.



وشهد قطاع غزة عدواناً من الاحتلال إسرائيلي استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 45 فلسطينياً، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات محيط قطاع غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين