الاحتلال يفتح المعابر مع غزة ويبقي حالة الطوارئ

قرر جيش الاحتلال الإبقاء على التقييدات والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على الرغم من دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، فيما سيتم صباح اليوم الإثنين فتح المعابر مع قطاع غزة.

ووفقا لبيان لحيش الاحتلال خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم رفع القيود بشكل تدريجي "وفقا لتقييم الوضع"، حيث سيتم فتح جميع الطرقات التي تم إغلاقها في منطقة "غلاف غزة" كخطوة أولية.

وسمح جيش الاحتلال للمستوطنين من سكان "غلاف غزة" بترك المناطق المحصنة، فيما أعاد حركة القطارات التي شلتها صواريخ المقاومة كما في كل جولة من جولات العدوان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله "سيتم الإبقاء على بعض التقييدات في الجنوب، وسيتم العودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية، ورفع متدرج للتقييدات، وإزالة الحواجز، كما سيتم صباح اليوم فتح المعابر مع قطاع غزة".

وأضاف المتحدث العسكري في بيانه الذي أصدره صباح اليوم الإثنين أن قوات الاحتلال الجوية "ستبقى في حالة جهوزية دون تغيير في الساعات والأيام المقبلة".

المصدر / فلسطين أون لاين