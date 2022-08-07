"علماء فلسطين" تدعو لاستنهاض همم الشعوب نصرة لفلسطين

دعت رابطة علماء فلسطين، في قطاع غزة، الدعاة والخطباء والعلماء والحقوقيين والإعلاميين، إلى استنهاض همم الشعوب نصرة لفلسطين.

وقالت رابطة العلماء في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "المسجد الأقصى في أخطر ساعاته، وأحرج أيامه، ولابد للأمة الإسلامية وعلمائها أن يكون لهم كلمة وموقف".

وأكدت ضرورة "دعم المقاومة الباسلة في غزة، التي تصدّ العدوان الواقع عليها، وعينها على الأقصى الذي يدنَّس من قطعان المستوطنين".

ودعت السلطة في رام الله إلى "وقف ملاحقة المجاهدين، وإطلاق يد المقاومة، ووقف التنسيق الأمني، فورا".

وبينت أنَّ "العدو الصهيوني يتمادى في غيّه وطغيانه في ضرب الأطفال والنساء، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة، ويزيد من طغيانه سماحُه صباح اليوم باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه".

واقتحم، اليوم الأحد، أكثر من 2200 مستوطن باحات المسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية، منها ما يسمى بـ"السجود الملحمي".

وسمحت شرطة الاحتلال لأعضاء الكنيست والمستوطنين باقتحام الأقصى، وإقامة الفعاليات التي دعت إليها الجماعات الاستيطانية المتطرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين