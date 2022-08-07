وقفة جماهيرية وسط رام الله دعمًا لغزة والقدس

شارك المئات من المواطنين، في وقفة تضامن مع قطاع غزة ورفضًا لعدوان الاحتلال عليه، نظّمتها عصر اليوم القوى والفعاليات الوطنية وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وهتف المشاركون في الوقفة، التي انطلقت من دوار المنارة وسط رام الله، بهتافات مؤيدة للمقاومة، ورفعوا صورًا للشهداء القادة الذين اغتالتهم طائرات الاحتلال في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأعرب المتظاهرون عن تمسكهم بطريق المقاومة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وكانت القوى الوطنية شددت على ضرورة التكاتف والوحدة ورصّ الصفوف، داعية إلى إعلان مظاهر الحداد العام في ظل الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، واستنكارًا للعدوان على قطاع غزة واستهداف المسجد الأقصى.

وأكد نشطاء أنّ وحدة الساحات في الضفة وغزة والداخل المحتل ضرورة أثبتتها معركة سيف القدس، ويجب أن تتواصل اليوم لكسر إرادة الاحتلال ورد عدوانه الغاشم عن شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين