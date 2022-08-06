إدانات إعلامية واسعة لقصف الاحتلال المؤسسات الصحفية بغزة

غزة/ نور الدين صالح:

دانت مؤسسات إعلامية فلسطينية ودولية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين، ومقرات الوكالات الإعلامية في قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على القطاع.

وعدّ المكتب الإعلامي الحكومي، إقدام الاحتلال على استهداف الإعلاميين ومكاتب المؤسسات الإعلامية في فلسطين "انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الإعلاميين في مناطق النزاع وتعدها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم".

وعدَّ الإعلام الحكومي في بيان صحفي ، أن التصعيد الحالي الذي يستهدف فيه المؤسسات الإعلامية يعكس نجاح الإعلام الفلسطيني في إدارة المعركة الإعلامية، وإيصال الرواية الفلسطينية، ودحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين، لإدانة جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية في فلسطين، التي يهدف من خلالها لحجب الانتهاكات التي يرتكبها في قطاع غزة والقدس.

وأشاد بجهود الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية العاملة في تغطية العدوان المستمر على القطاع.

وأفاد الإعلام الحكومي بأنه تم تسجيل بعض المخالفات فيما يخص تقديم خدمات إعلامية لوسائل إعلام اسرائيلية، خلال الساعات الماضية.

وأكد المكتب القرار الخاص بمنع تقديم الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام (الاسرائيلية)، أن من يقوم بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما طالب المحللين والكتاب بعدم قبول الاستضافة على أي من القنوات (الاسرائيلية) احتراما لدماء الشهداء، لكونها أبواقا ناعقة باسم جيش الاحتلال.

بدورها رأت لجنة "دعم الصحفيين" أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من أي عقاب شجّع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكابها.

وطالبت اللجنة في بيان لها أمس، كل الجهات الدولية المعنية بالتدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

ودعت المقررة الخاصة لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة بصفتها السبيل الوحيد لوضع حدّ لها.

بدورها عبّرت منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها من سياسة القصف العشوائي التي تنتهجها قوات الاحتلال على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية تضم مكاتب ومقرات إعلامية.

ودانت المنظمة في بيان لها أمس، التحريض الإسرائيلي على وسائل إعلام فلسطينية، محذرة بأن ذلك قد يكون مقدمة لهجمات غير مشروعة ضدها كما حدث في اعتداءات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة، مطالبة بتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين، ولا سيّما الصحفيين وتمكينهم من العمل الآمن.

وأوضحت أن الدور السلبي للمجتمع الدولي تجاه ممارسات الاحتلال بحق حرية الرأي والعمل الصحفي شكّل غطاءً ضمنياً لاستمرار (إسرائيل) في انتهاكاتها دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي.

كما طالبت المنظمة بضرورة وقف اعتداءاتها المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم.