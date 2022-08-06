الاحتلال يقمع وقفة بباب العامود في القدس نصرة لغزة

قمعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، وقفة بباب العامود في مدينة القدس، خرجت نصرة لغزة ومقاومتها، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وخرج عشرات المقدسيين في الوقفة، مساء اليوم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أنّ قوات الاحتلال قمعت وقفة تضامنية مع غزة بباب العامود بالقدس، واستدعت قوات إضافية للمنطقة، حيث انتشرت بشكل مكثّف قبل بدء الفعالية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام أبو شمسية من باب العامود تزامنًا مع بدء الوقفة، ثم نقلته إلى منطقة مجهولة بعد الاعتداء عليه.

ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين الذين تجمّعوا في منطقة باب العامود وهتفوا رافضين لعدوان الاحتلال على غزة، وداعين لدعم غزة والوقوف مع أهلها ونصرتهم.

ودعا نشطاء فلسطينيون إلى دعم المقاومة في كافة ساحات فلسطين، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على غزة، والذي أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيًّا (حتى اللحظة) في غارات جوية متفرقة على القطاع.

وشارك العشرات من فلسطينيي الداخل المحتل، في وقت سابق اليوم السبت، في وقفتَين احتجاجيّتَين عند مدخل مدينة أم الفحم ومدينة حيفا، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن نشطاء عن تحضيرات لوقفة تضامنية مع غزة في مدينة يافا مساء اليوم، وسط دعوات للمشاركة الواسعة في الوقفة.

المصدر / فلسطين أون لاين