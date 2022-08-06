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وزارة العدل: سياسة الاغتيالات دليل على إجرام الاحتلال

06 اغسطس 2022 . الساعة 02:04 بتوقيت القدس
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عملية اغتيال تيسير الجعبري

استنكرت وزارة العدل الفلسطينية العدوان "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة والذي استهدف العشرات من المدنيين الآمنين في شققهم السكنية.

وقالت الوزارة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه أنها لا زالت تتابع أحداث هذا العدوان الإرهابي "الإسرائيلي" المستمر حتى اللحظة والذي بدأ بعملية اغتيالات واسعة باستهداف بيوت المدنيين وأدى لاستشهاد 10 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وقالت الوزراة:" إن استهداف وقتل المدنيين بدم بارد، بالإضافة لعشرات الجرحى، وقصف البيوت والشقق في الأبراج السكنية وتدميرها، لهو أكبر شاهد على مدى إجرام هذا الاحتلال، واستهتاره بالقانون الدولي الإنساني، وجميع المواثيق والأعراف الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لكبح جماح الاحتلال المجرم ولجمه، ووقفه عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كما وطالبت المجتمع الدولي بالسعي الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاءً لممارسة المزيد منها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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