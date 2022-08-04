ما هو الاستثمار الأفضل طويل الآجل أم قصيرة الآجل؟

الاستثمار قصير الآجل هي الاستثمارات التي ينوي المستثمرون الاحتفاظ بها لفترة زمنية قصيرة أي أقل من عام أو نحو ذلك، أما الاستثمار طويل الأجل هي استثمارات تنوي شركة أو فرد أو مستثمر الاحتفاظ بها لأكثر من عام، في الواقع، يتم الاحتفاظ بالاستثمار طويلة الأجل لعدة سنوات ربما لمدة 3-7 سنوات أو حتى بعد ذلك.

لكل من الاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل مزاياه وعيوبه، ويجب على المستثمرين تقييم أهدافهم الاستثمارية والحاجة إلى السيولة والرغبة في المخاطرة قبل الاختيار بين أي من هذين الخيارين الاستثماريين أو التمسك بقرار الاستثمار.

هدف الاستثمار قصير الآجل

يستثمر المستثمرون في الاستثمارات قصيرة الأجل لتحقيق أرباح سريعة من تقلب أسعارهم، حيث تتغير أسعار هذه الأصول بسرعة وعادة بنسب صغيرة، كما أنها تتيح الفرص للمستثمرين لبيع استثماراتهم من خلال منصات تداول أونلاين وحجز أرباح فورية.

تعتبر السيولة واحدة من السمات والمتطلبات الرئيسية للأصل ليكون مؤهلاً كاستثمار قصير الأجل، حيث يمكن للمستثمر بيع أو تصفية استثماره في فترة زمنية قصيرة جدًا في أوقات الحاجة، الأمثلة الشائعة لمثل تلك الاستثمارات هي الودائع قصيرة الأجل الثابتة والسندات قصيرة الأجل والودائع لأجل والودائع المتكررة وصناديق الديون المشتركة وغيرها.

هدف الاستثمار طويل الأجل

عادة ما تلبي الاستثمارات طويلة الآجل حاجة أو هدفًا طويل الأمد مثل توفير دخل التقاعد أو نفقات التعليم المستقبلية أو التراكم لشراء أصل وما إلى ذلك، الأصول والأدوات الخاصة بالاستثمارات طويلة الأجل لا تقدم أرباحًا غير متوقعة على المدى القصير، لكنها تنمو ببطء وثبات على مدى بضع سنوات وتوفر فرصًا لتقدير رأس المال، علاوة على ذلك، فإن متوسط ​​العائد على هذه الاستثمارات على المدى الطويل عادة ما يظل جذابًا للغاية.

العديد من هذه الاستثمارات ليست ذات طبيعة سائلة في بعض الأحيان، وتستغرق هذه الاستثمارات وقتًا طويلاً حتى تتحول إلى نقد، قد تحتوي بعض الأصول على شرط سحب وتقييد السحب أو الاسترداد في السنوات القليلة الأولى، تشمل الأمثلة الشائعة للاستثمارات طويلة الأجل العقارات والأسهم والسندات والصناديق المشتركة وما إلى ذلك.

الاختلافات الرئيسية بين الاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل

في أعلاه يمكننا فهم الطبيعة الأساسية والهدف من هذه الاستثمارات، الآن دعونا نحاول مناقشة الاختلافات الرئيسية بين هذين النوعين من الاستثمارات.

1 .الفترة الزمنية

كما يوحي الاسم، يتم الاحتفاظ بالاستثمار قصيرة الأجل لفترة زمنية قصيرة أي أقل من عام، كما يجوز للمستثمرين البيع والخروج أو تصفية استثماراتهم في هذه الأصول حتى في غضون ساعات قليلة، كما هو الحال في حالة الصفقات اليومية، في حالات أخرى، قد يحتفظون باستثماراتهم لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر ثم يبيعونها.

من ناحية أخرى، يتم الاحتفاظ بالاستثمار طويلة الأجل لفترة زمنية أطول، دائمًا أكثر من عام، قد يحتفظ المستثمرون بهذه الاستثمارات لفترات زمنية تصل إلى 20 عام أو أكثر في بعض الحالات مثل السندات الحكومية، يمتلك المستثمرون أصولًا مثل العقارات والأسهم أيضًا لسنوات عديدة قبل بيعها بشكل فعلي.

2 .مخاطر السوق

مستوى المخاطرة منخفض إلى معتدل في حالة الاستثمارات قصيرة الأجل، وذلك لأن الفترة الزمنية أقل بكثير بالنسبة لعوامل مثل التغيرات في أسعار الفائدة للتأثير على أسعار هذه الاستثمارات، أو يمكن لأي حدث سياسي أو اقتصادي كبير أن يؤثر على قيمة هذه الاستثمارات، يحث الإطار الزمني القصير المستثمرين على الاستثمار في خيارات أكثر أمانًا نسبيًا من شأنها أن تمنحهم عوائد معتدلة إلى جانب أمان استثماراتهم، ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثل المتداولين خلال اليوم الذين ينغمسون في أنشطة عالية المخاطر بانتظام.

بينما الاستثمارات طويلة الأجل تحمل دائمًا عنصرًا من المخاطر العالية باستثناء حالات السندات الحكومية، يمكن أن تكون أسعارها وعائداتها متقلبة، وفي بعض الحالات قد توفر عوائد سلبية حتى بعد الاحتفاظ بها لعدة سنوات، الفترة الزمنية للاحتفاظ بتلك الأصول طويلة جدًا مما يمنح وقتًا كافيًا لأي تغييرات سلبية في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة والقواعد واللوائح الحكومية وأداء الشركة والقوة المالية للشركة والسيناريوهات الاقتصادية وجدوى المشروع والمنتج والمنافسة وما إلى ذلك للتأثير على أسعار هذه الاستثمارات.

3 .السيولة

تتمتع الاستثمارات قصيرة الأجل بدرجة عالية من السيولة، حيث يمكن للمستثمرين تحويلها إلى نقود أو ما يعادلها في وقت قصير جدًا، على سبيل المثال: يمكننا بسهولة بيع الاستثمارات قصيرة الأجل مثل الأسهم وتحويلها إلى نقد في غضون يوم واحد.

أما الاستثمارات طويلة الأجل عادة ما تكون غير سائلة بطبيعتها، عادة لا يكون من الممكن تحويلها إلى نقد أو ما يعادله في وقت قصير جدا، سيستغرق المستثمرون عددًا كبيرًا من الأيام لبيع استثمارات طويلة الأجل مثل العقارات والحصول على المال في المقابل.

4 .تغطية الخسائر في حالة الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل

لا توفر الاستثمارات قصيرة الأجل الوقت الكافي للمستثمرين لتغطية خسائرهم في حالة تحول استثماراتهم إلى اتجاه سلبي، لذلك يتعين على المستثمرين على المدى القصير أن يتكبدوا خسارة عندما تشهد هذه الاستثمارات انخفاضًا في قيمتها، وقد يضطرالبعض إلى تصفية مركزه والخروج من السوق.

أما الاستثمارات طويلة الأجل فهي توفر فرصًا للمستثمرين لانتظار الوقت المناسب لبيع استثماراتهم وتحقيق الأرباح، حتى إذا قدم الاستثمار عوائد سلبية خلال فترة زمنية قصيرة يمكن للمستثمر الانتظار والاحتفاظ به، قد يكون الانخفاض المؤقت بسبب دورات الأعمال أو مرحلة الركود أو ببساطة بسبب الأداء الضعيف المؤقت لشركة أو قطاع، وبالتالي يمكن للمستثمرين بيع استثماراتهم كلما انتعش الاستثمار وارتفعت الأسعار.

5 .معدل العائد

عادة ما توفر الاستثمارات قصيرة الأجل معدلات عائد أقل من الاستثمارات طويلة الأجل، على سبيل المثال: تقدم السندات قصيرة الأجل معدل فائدة أقل من السندات طويلة الأجل، أيضًا من الحقائق المؤكدة أن الاستثمارات طويلة الأجل توفر فرصًا كبيرة لزيادة رأس المال الحقيقي على عكس الاستثمارات قصيرة الأجل، نظرًا لأن هذه الآجال قصيرة وتحمل مخاطر أقل فإن العوائد منخفضة أيضًا على هذه الاستثمارات.

تنمو بعض الأصول الاستثمارية طويلة الأجل مثل العقارات والأسهم في قيمة متعددة عندما يتم الاحتفاظ بها لعدة سنوات، يوفر عنصر المدى الطويل أيضًا للمستثمر فرصة لتوقيت خروجه من الاستثمار بشكل مثالي وتحقيق أقصى قدر من الأرباح منه.

6 .المستثمرون النشطون والسلبيون

عادة ما يستثمر المستثمرون النشطون في استثمارات قصيرة الأجل لأنها مخصصة ويمكن أن تمنح وقتًا كافيًا لرعاية استثماراتهم، أما المستثمرون السلبيون فهم يفضلون عادة الاستثمار في الاستثمارات طويلة الأجل والاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن، من الصعب عليهم تتبع استثماراتهم يوميًا أو بشكل متكرر جدًا، وبالتالي يفضلون النهج السلبي.

7 .الاستخدامات

يمكن أن تكون الاستخدامات الشائعة للاستثمارات قصيرة الأجل هي ترتيب الأموال لقضاء عطلة أو حفل زفاف أو تجديد المنزل أو تحسينه أو شراء منزل أو مكتب أو فقط لأغراض التوفير.

أما خيارات الاستثمار طويلة الأجل فالمستثمرون يستخدمونه لإعداد كيان لتقاعدهم أو التعليم المستقبلي لأطفالهم أو نفقات مستقبلية كبيرة أخرى أو ببساطة لبناء الثروة عندما يكون لديهم أموال فائضة معهم.