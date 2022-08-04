وظائف شاغرة في مدارس الإمام محمد بن صالح العثيمين الخاصة

إعلان توظيف صادر عن مدارس الإمام محمد بن صالح العثيمين الخاصة التابعة لجمعية دار الكتاب والسنة بقطاع غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة :

أولاً : ذكور

1- معلم صف .

2- معلم لغة عربية.

3- معلم لغة انجليزية .

4- معلم رياضيات .

5- معلم علوم .

6- معلم تكنولوجيا.

ثانياً : الإناث

1- معلمة اجتماعيات .

2- معلمة لغة عربية .

3- معلمة علوم .

4- مرشدة .

5- سكرتيرة .

المؤهلات والشروط المطلوبة:

1- الحصول على الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) في التخصصات المذكورة أعلاه بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام مع خبرة لا تقل عن عامين .

3- التأهيل التربوي وإجادة استخدام الحاسوب .

4- يشترط بأن يكون المتقدم من سكان المناطق التالية:( خانيونس - رفح - دير البلح )

طريقة التسجيل:

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- تقديم المرفقات التالية مسحوبة على الماسح الضوئي ( سكنر) بصيغة pdf .

1- صورة شهادة الثانوية العامة .

2- صورة الشهادة الجامعية .

3- صورة البطاقة الشخصية ( الهوية).

4- السيرة الذاتية .

5- صورة شهادات الخبرة.

- سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد موعد الامتحان والمقابلات.

- ينتهى التسجيل بتاريخ يوم الأحد 7/8/2022.

- للاستفسار هاتف : 2070949