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وظائف شاغرة في مدارس الإمام محمد بن صالح العثيمين الخاصة

04 اغسطس 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدارس الإمام محمد بن صالح العثيمين الخاصة التابعة لجمعية دار الكتاب والسنة  بقطاع غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة :

أولاً :  ذكور

1- معلم صف .

2- معلم لغة عربية.

3- معلم لغة انجليزية .

4- معلم رياضيات .

5- معلم علوم .

6- معلم تكنولوجيا.

ثانياً :  الإناث

1- معلمة اجتماعيات .

2- معلمة لغة عربية .

3- معلمة علوم .

4- مرشدة .

5- سكرتيرة .

المؤهلات والشروط المطلوبة:

1- الحصول على الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) في التخصصات المذكورة أعلاه بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام مع خبرة لا تقل عن عامين .

3- التأهيل التربوي وإجادة استخدام الحاسوب .

4- يشترط بأن يكون المتقدم من سكان المناطق التالية:( خانيونس - رفح - دير البلح )

طريقة التسجيل:

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- تقديم المرفقات التالية مسحوبة على الماسح الضوئي ( سكنر) بصيغة  pdf .

1- صورة شهادة الثانوية العامة .

2- صورة الشهادة الجامعية .

3- صورة البطاقة الشخصية ( الهوية).

4- السيرة الذاتية .

5- صورة شهادات الخبرة.

- سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد موعد الامتحان والمقابلات.

- ينتهى التسجيل بتاريخ يوم الأحد 7/8/2022.

- للاستفسار هاتف : 2070949

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