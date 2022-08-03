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ردا على اعتقال "بسام السعدي".. سرايا القدس في جنين: لن نقف مكتوفي الأيدي

03 اغسطس 2022 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
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مؤتمر صحفي لسرايا القدس في جنين بعد اعتقال الشيخ بسام السعدي

أكدت سرايا القدس في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، أنها لن نقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على القيادي الشيخ بسام السعدي، مشددة أنها لن تمرر الحدث مرور الكرام.

وحملت سرايا القدس، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مخيم جنين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي السعدي، قائلة: "سننثر جثث جنود الاحتلال على رؤوس جبال مدينة جنين".

وأصيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي خلال عملية اعتقاله من قوات الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الليلة قبل الماضية.

وداهمت قوات خاصة منزل السعدي بواسطة باص تجاري أبيض اللون يحمل لوحة تسجيل فلسطينية، واقتحمت المنزل بعد حصاره من جميع الجهات واعتقلوه من الساحة الخلفية بعد الاعتداء عليه وإطلاق الكلاب البوليسية عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #سرايا القدس #حركة الجهاد الإسلامي #بسام السعدي

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