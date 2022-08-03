النخالة يزور إيران ويلتقي بعدد من قادتها

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة أن ظروف المقاومة في قطاع غزة جيدة، وأن الفصائل العسكرية استطاعت الاحتفاظ بقدراتها.

وقال النخالة خلال لقائه برئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة الفلسطينية سجلت إنجازات جيدة داخل فلسطين، وأن الكيان الصهيوني بات اليوم محاصر من كل جانب، وارتفع صوت ضعفه؛ ووهنه أكثر من أي وقت مضى"، وفقا لما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأكد النخالة أنه "في الوقت الذي يذهب فيه البعض نحو التطبيع، فإن المقاومة تعزز قدراتها؛ وتزيد من دورها وتواجدها في الميدان".

بدوره قال قاليباف "إن التجارب أثبتت ضرورة عدم التخلي عن روح الجهاد" مشددا على أن "الجهاد والنضال هما الطريق الوحيد للانتصار".

كما التقى النخالة برئيس "المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية" كمال خرازي.

وقال خرازي "الكيان الصهيوني اليوم محاصر من قبل المقاومة"، مشيراً إلى أن "دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين جزء من الاستراتيجية الكبرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد "أن زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة للمنطقة لم تحقق سوى الفشل، وأن تحركات وجهود الكيان الصهيوني لاستغلال هذه الزيارة كان دعائيا ".

وفي وقت سابق من اليوم التقي النخالة بوزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان في طهران.

وأعرب النخالة عن "أسفه لمحاولة البعض ممارسة الضغوط على إيران، والتقليل من الخطر الحقيقي للكيان الصهيوني على الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية" وفق قوله.

من جهته أعرب وزير الخارجية الإيرانية عن ثقته في أن "المقاومة الإسلامية في المنطقة وفلسطين، ستدافع بقوة عن الحقوق الثابتة لشعوب المنطقة وفلسطين؛ في ظل تعزيز تماسكها وتضامنها ووحدتها الداخلية".

المصدر / وكالات