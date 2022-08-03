ضهير: غزة تعيش ذروة الموجة الخامسة من "كورونا"

أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، صباح اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يعيش الآن ذروة الموجة الخامسة من الإصابة بفيروس كورونا"، متوقعاً أن تبدأ بالانحسار خلال أسبوع أو أسبوعين".

وقال ضهير في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: إن "ما يميز هذه الموجة أن أعراضها طفيفة والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى قليلة جدًا، وعدد الوفيات الذي سجل هو عدد ضئيل جدًا مقارنة بالموجات السابقة".

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وأضاف: "لم تسجل أي حالة من جدري القردة حتى اللحظة، وهذا لا يعني أننا بمعزل عن هذا المرض خصوصًا، وأن هناك حركة عمالة داخل الأراضي المحتلة وحركة سفر عبر المعابر".

المصدر / فلسطين أون لاين