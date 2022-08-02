لتفوقها في "توجيهي 2022".. تقديم شقة سكنية لأسرة الطالبة أبو الخير

تبرعت مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" لأسرة الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة (التوجيهي 2022) آية أبو الخير، بشقة سكنية تبلغ قيمتها 30 ألف دولار، بتنفيذ تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة.

وحصلت أبو الخير على معدل 99% في التوجيهي بالفرع الأدبي.

وبادرت "أحباء غزة ماليزيا" بزيارة منزل الطالبة أبو الخير اليوم الثلاثاء، وقدمت لها التبريكات والتهاني ووزعت الحلوى، قبل أن تفاجئها بشراء الشقة السكنية.

وعمت الفرحة أسرة أبو الخير، التي شكرت "أحباء غزة ماليزيا" على هذا الدعم السخي، كما شكرت دعم الشعب الماليزي الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني.

وقال المدير العام لـ"أحباء غزة ماليزيا" محمد نادر النوري قمر الزمان، إن هذه المبادرة تأتي ضمن دعم الشعب الفلسطيني وخاصة طلبة الثانوية العامة المتفوقين للتخفيف من معاناتهم، ومساندتهم لشق طريقهم العلمي والأكاديمي وسط الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأكد قمر الزمان في كلمة خلال زيارته أسرة الطالبة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أن دولة ماليزيا بحكومتها وشعبها ستبقى داعما دائما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.













المصدر / فلسطين أون لاين