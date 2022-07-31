مرداوي: "القسام" كشف تضليل الاحتلال بشأن جنوده الأسرى

غزة/ عزام حافظ:

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن تصريح "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام بشأن جنود الاحتلال الأسرى، يؤكد التزام حماس بالعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد حجم التضحيات والجهود المبذولة وأن لا بد من نهاية سعيدة لأسرانا.

وأشار مرداوي حديث لـ"فلسطين أون لاين"، أن تصريح القسام يؤكد أن الاحتلال يُضلل ويكذب ويماري ولا يريد أن يدفع الثمن بل يبحث عن أماكن وجود جنوده لقتلهم.

وبين القيادي في حماس، أن تصريح القسام يؤكد أن ما يصدر عن الاحتلال لا يستند إلى معلومات بل إلى تخمينات، ويوضح الصورة لأهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى بأن التزامهم الصمت جاء على حساب أبناءهم.

وكانت كتائب القسام، قد كشفت عصر اليوم الأحد، عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة "سيف القدس" العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي "وحدة الظل" وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد جنود الاحتلال الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين