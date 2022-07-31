توقيع اتفاقية لإنتاج برامج توعوية وتعليمية للأطفال

وقعت أكاديمية كواليس لإعلام الأطفال وفرقة عمو خميس الاستعراضية في فلسطين اتفاقية تعاون لإنتاج برامج توعوية وتثقيفية تلفزيونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك لتدريب الأطفال على المشاركة في إعداد وتقديم البرامج المتخصصة والتي تحمل في طياتها المعلومات والترفيه.

وتأتي هذه الاتفاقية تمهيدا لعودة البرامج التعليمية للغة العربية والتي أصبح الوطن العربي يفتقد لها منذ عشرات السنين.

وأشار هيثم علي يوسف رئيس مجلس الوحدة الاعلامية العربية إلى أهمية هذا التعاون في الوقت الحالي وإلى ضرورة إعادة تعليم اللغة العربية ونشر المعلومات الثقافية بعد تفشي "فايروس الجهل" بين الأجيال وهذا للأسف ما خلفته التكنولوجيا.

وأكد أننا لسنا ضد التكنولوجيا إذا تم استخدامها بشكل سليم وإيجابي لتثقيف الأطفال ولكننا نسعى في أكاديمية كواليس لإعلام الأطفال إعادة البوصلة لمكانها الطبيعي للطفولة في مكانها وزمانها التي يجب أن تكون عليه.

ومن ناحية أخرى أعرب الفنان محمود خميس والمعروف في فلسطين باسم (عمو خميس) عن سعادته في هذا التعاون النوعي وأن المرحلة القادمة ستكون بإنتاج برامج ذات رسالة عربية تعليمية تثقيفية.

وأضاف أن ما نراه اليوم ما هو إلا استعمار لثقافتنا وعملية تجهيل ممنهجة للأجيال القادمة الطفل العربي بالتحديد.

وأكمل "ندرك تماما أن هذا العمل ليس بالسهل ولكن سنحاول جاهدين تقديم شيء نوعي ومفيد للأطفال العرب إن شاء الله وعلى استعداد لتقديم مادة توعوية للوزارات والمنظمات والمراكز الثقافية والمدارس".

المصدر / فلسطين أون لاين