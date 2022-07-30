خلال ساعات.. حطام الصاروخ الصيني يقترب و3 دول عربية في نطاق الخطر

توقع مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، أن يتحطم الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة في منطقة ما في الأرض، في وقت لاحق اليوم.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "توتير": "بحسب USSTRATCOM موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 جرينتش ± 5 ساعات".

وأضاف: "بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 جرينتش ± 6 ساعات، جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية وقطر والسودان من ضمنها".

وكانت الصين أطلقت الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" في 24 يوليو الجاري، حيث كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع محطة الصين الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن احتمال أن يسقط الصاروخ في جنوبي أميركا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة، ونصف وشمالي أميركا الجنوبية وكل قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغالبية آسيا ومنطقة صغيرة من جنوبي أوروبا.

وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، إلا أن ما يميز هذا السقوط هذه المرة أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد وحدوث العملية خارج السيطرة.

وتقول الصين التي تراقب الصاروخ عن كثب إن الصاروخ لا يشكل خطرا على الأرض.

في المقابل، تقول مؤسسة الفضاء الأميركية إن 80 في المئة من سكان الأرض يقعون في دائرة البصمة المدارية للصاروخ، مما يعني أنه قد يسقط في مناطق مأهولة السكان.

ومع ذلك، أكدت أن احتمال إصابة شخص ما من جراء هذا الحطام يتراوح بين 1- 1000 او من 1 إلى 230.

وهذه ثالث مرة في عامين تفقد فيها الصين السيطرة على الصواريخ التي يجري التخلص منها.

وكانت الحادثة الأولى وقعت في مايو 2020، عندما وقعت بقايا الصاروخ على ساحل العاج دون وقوع إصابات، والمرة الثانية كانت في مايو 2021، عندما وقع حطام الصاروخ في المحيط الهندي.

المصدر / وكالات