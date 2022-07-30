بري: إطلاق المسيّرات الثلاث في اتجاه "كاريش" دفع ملف الترسيم قدماً

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، أنّه "لا تنازل أو مساومة على حقوق لبنان، ولا تطبيع في شأن شركة دولية لتقاسم الثروة الغازية".

وقال برّي، في تصريح صحفي، إن "عملية المسيّرات الثلاث، التي نفذتها المقاومة، ساهمت في دفع ملف ترسيم الحدود قدماً".

وقدم كيان الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مقترحاً محدثاً للولايات المتحدة بشأن مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان، بحسب ما ذكره موقع "والاه" العبري.

وقال مسؤولان إسرائيليان إنّ "الموقف الإسرائيلي نُقل إلى البيت الأبيض قبيل وصول المبعوث الأميركي عاموس هوكستاين إلى لبنان، الأسبوع المقبل، في إطار الوساطة التي يقوم بها بين الطرفين".

وبحسب موقع "والاه"، تأمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية أن تؤدي زيارة هوكستاين لبيروت إلى انفراج نحو اتفاق، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله في الأسبوعين الماضيين.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هدّد (إسرائيل)، في حواره الأخير مع قناة الميادين، مؤكداً أنّ الصواريخ الدقيقة لحزب الله تطال كل الأهداف الإسرائيلية، براً وبحراً.

وسبق ذلك أن أطلق حزب الله 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل "كاريش"، وذلك في مهمّات استطلاعية، حيث "أنجزت المهمة المطلوبة، وأوصلت الرسالة".

وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد عمليات استخراج الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها.

المصدر / وكالات