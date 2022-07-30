فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى الشهيد "أبو عليا" وتؤكّد أنَّ المقاومة ماضية حتى زوال الاحتلال

المقاومة تؤبن شهداء جنين لحلوح وأبو سرور وصلاح ومرعي

ضبط ورشة لتصنيع المفرقعات شرق غزة

بعد رفع الفدرالي الأمريكي الفائدة.. ماذا حل بالدولار

اسقاط لقب "المانشافت" عن المنتخب الألماني

تعرف عليه.. سبب آخر للخرف

الداخلية بغزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن مطلقي النار في الهواء

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف سجن يعتقل فيه أسرى حرب

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

استشهاد مسن متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال جنوب نابلس

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

ضبط ورشة لتصنيع المفرقعات شرق غزة

30 يوليو 2022 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
...
خلال عملية ضبط المفرقعات

ضبطت المباحث العامة بالشرطة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ورشة لتصنيع المفرقعات داخل أحد المنازل شرقي مدينة غزة، تضم كميات كبيرة من المواد الخام التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وأفادت المباحث العامة، أنه بناء على معلوماتٍ وبحث وتحرّ، توجهت قوة في مهمة مشتركة مع مباحث التموين وشرطة المحافظة والعمليات، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، لتفتيش أحد المنازل بمنطقة "السنافور" شرق مدينة غزة، والذي يضم ورشة لتصنيع المفرقعات الخطرة.

ولفتت المباحث أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام الخطيرة المستخدمة في تصنيع المفرقعات داخل المنزل، يفوق إجمالي وزنها نصف الطن، إلى جانب 1670 قطعة مفرقعات معدة للتصنيع.

وأضافت أن المواد الخام تشمل مادة TNT الخطرة، وكبريت، وماغنيسيوم، وبارود، وشظايا حديد، وفحم، فضلاً عن مواد أخرى.

وأوضحت المباحث أنه تم استدعاء طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات للتعامل مع الكميات الخطرة، والتي بدورها صادرت جميع الكميات المذكورة لتأمينها وفق الأصول.

وشددت المباحث أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#شرطة #مفرقعات #السنافور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة