الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويصدر قرارات إبعاد بحق 4 آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، شابين مقدسيين، في حين أصدرت سلطات الاحتلال قرارات إبعاد بحق أربعة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله الرجبي ومحمد سلهب، أثناء تواجدهما في منطقة باب العامود بالقدس.

ومساء أمس، قضت سلطات الاحتلال بإبعاد الشابين المقدسيين روحي كلغاصي وجهاد قوس، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر.

فيما أبعدت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي منتصر أبو ناب عن المسجد الأقصى، لمدة أسبوع قابل للتجديد، عقب استدعائه للتحقيق.

وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن المسعف المقدسي مصطفى أبو ميالة، بشرط الإبعاد عن منزل عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وعدم الاقتراب من المستوطنين في الحي لمدة 5 أيام.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من قرارات الإبعاد، حيث أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 797 قرار إبعاد، منها 387 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و375 قرار إبعاد عن الأقصى، و15 قرار إبعاد عن مدينة القدس، وقراري إبعاد عن الضفة "منع دخول"، وفقاً لمركز معلومات وادي حلوة.

المصدر / فلسطين أون لاين