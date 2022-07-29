الآلاف يلبون نداء "فجر الشهداء" بنابلس

لبى آلاف المواطنين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة دعوات أطلقها ذوو وأصدقاء الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي للمشاركة بفعالية "فجر الشهداء".

وجاءت هذه الدعوات إحياء لحملة "الفجر العظيم" التي كان الشهيد صبح أحد المبادرين الأوائل لها في نابلس.

وبدأت الفعالية بأداء صلاة الفجر في مسجد النصر الذي توافد عليه المشاركون من كافة أنحاء المدينة، وعقب انتهاء الصلاة رددوا تكبيرات العيد وهتافات تعبر عن الوفاء للشهداء.

ونظم المشاركون مسيرة جابت البلدة القديمة وتوجهوا إلى المقبرة الغربية لتلاوة القرآن الكريم عند قبري الشهيدين صبح والعزيزي، واختتمت الفعالية بأداء صلاة الضحى.

واستشهد صبح والعزيزي خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس الاحد الماضي وحاصرت مجموعة من المقاومين.













المصدر / فلسطين أون لاين