بدران: مبادرة الإنقاذ الوطني إيجابية ويمكن البناء عليها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن مبادرة الإنقاذ الوطني التي طرحها رئيس الملتقي الوطني الديمقراطي ناصر القدوة وشخصيات فلسطينية، إيجابية ويمكن البناء عليها.

وقال بدران في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إن الأفكار التي تحملها المبادرة إيجابية يمكن البناء عليها، مشيرا إلى أنه سيكون للحركة لقاء مع الدكتور ناصر القدوة للبحث عن أي آلية لترجمتها على الأرض.

ورحب بالمبادرة خاصة فيما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني والأفكار المطروحة بإيجاد هيئة انتقالية لمدة عام تقود الحالة الفلسطينية عموما، مبينا أن هذه أفكار قابلة للنقاش ويمكن البناء عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين