بعد 113 يومًا.. المعتقل رائد ريان يعلّق إضرابه عن الطعام

علّق المعتقل رائد ريان (27 عاما) من بلدة بيت دقو بمحافظة القدس، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ 113 يوما، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، إنّ المعتقل ريان سجّل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراراه على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وبجهود رفاقه الأسرى الذين كان لهم دورًا حاسمًا، وذلك رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفّذتها أجهزة الاحتلال بحقّه على مدار 113 يومًا، ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة التي وصل لها، في سجن "الرملة" حيث يحتجز اليوم.

وأكدّ أنّ المعتقل ريان سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتمكّن على مدار هذه المعركة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين، وكانت معركته مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداريّ حاضرة أمام الرأي العام العالمي.

وتابع: "ولعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه جريمة الاعتقال الإداري، جاءت نتاجًا لنضالات المعتقلين الإداريين".

بدوره قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الأسير ريان سجّل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراره على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداري.

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن معركة الأسير ريان امتداد لمسيرة نضال الأسرى الذي خاضوا إضرابات عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وجعلوا منها قضية حاضرة برغم إرهاب السجان الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين