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مركز: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

28 يوليو 2022 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال، هدمت 6 منازل لعائلات أسرى، منذ بداية العام.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي حتى اللحظة من هدم منازل الأسرى يوازي ما تم هدمه العام الماضي.

والمنازل المهدمة منذ بداية العام الجاري هي للأسرى "يوسف عاصي" و"يحيى مرعي" في بلدة قراوة بني حسان، و"محمد يوسف جرادات" و"غيث أحمد جرادات"، وشقيقه "عمر" في بلدة السيلة الحارثية قضاء بجنين، وكذلك منزل الأسير "محمود جرادات".

وأكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أن سياسة هدم منازل الأسرى هي في إطار سياسة العقاب الجماعي، والحرب النفسية والاقتصادية التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني والأسرى في سجونه وذويهم.

وأكد أن هدم منازل أهالي الأسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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