وقفة للعلماء والدعاة للتضامن مع الدكتور الشاعر اليوم الأربعاء بنابلس

ينظم تجمع للعلماء والدعاة اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس، وقفة تضامنية مع نائب رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر، والذي تعرض قبل أيام لمحاولة اغتيال على يد مسلحين بالضفة الغربية.

وأوضح التجمع أنّ الوقفة التضامنية تأتي للمطالبة بمحاسبة المتورطين في محاولة اغتيال الشاعر، لافتًا إلى أنّ الوقفة ستكون أمام مستشفى النجاح بمدينة نابلس الساعة الخامسة مساءً.

وتتواصل الدعوات من القيادات والنشطاء بالضفة الغربية، لضرورة إسراع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القبض على كافة المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر، وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

وأطلق مسلحون يوم الجمعة الماضي، الرصاص على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر؛ ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



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ويخضع الدكتور الشاعر لعمليتين جراحيتين طويلتين ومعقّدتين كما أفادت الطواقم الطبية، فيما لا تزال إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسد الدكتور عميقة في فخذه الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.

وبعد ساعات من إصابته تمكنت الطواقم الطبية من استخراج ست رصاصات من قدمَي الدكتور الشاعر، لكنّ عشرات الآلاف من عناصر أجهزة أمن السلطة ومخابراتها في الضفة الغربية، لم يستطيعوا على مدار الأيام الخمسة الماضية من الوصول إلى مُسلَّحَين اثنين ارتكبا الجريمة في وضح النهار.

المصدر / فلسطين أون لاين