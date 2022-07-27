أمانة المجلس الأعلى للقضاء تتفقد مركز إصلاح الكتيبة

أجرت الأمانة العامة في المجلس الأعلى للقضاء جولة تفقدية لمركز تأهيل وإصلاح سجن الكتيبة برئاسة الأمين العام لمجلس القضاء المستشار أشرف نصر الله وبرفقة المستشار محمد نوفل رئيس محكمة بداية غزة والمستشار أحمد أبو نعمة رئيس محكمة بداية دير البلح والطاقم الإداري المعاون والرائد محمد أبو حسنين مدير الشرطة القضائية بمحافظة غزة، وكان في استقبال الوفد العميد وائل الحسني مدير المركز.

وتأتي الجولة بهدف تفقد أوضاع النزلاء، والتأكد من مراعاة الأصول القانونية في توقيفهم ومدى مواءمتها مع معايير القوانين المحلية والدولية.

واشتملت الجولة على زيارة العيادة الطبية لمركز إصلاح وتأهيل الكتيبة، كما تفقّد الوفد الأقسام والمرافق وتم الاستماع لشكاوى النزلاء بخصوص ظروف توقيفهم، وتم بحث ودراسة هذه الشكاوى مع مدير المركز.

واطّلع الوفد على السجلات الطبية للنزلاء في المركز وملفاتهم والبيانات الخاصة بهم.

وناقش الوفد مع إدارة المركز العديد من الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية، مؤكدين على ضرورة اتباع الإجراءات والأصول القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية، وصون حقوق النزلاء المكفولة قانونًا.

يُذكر أن هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار اختصاص المحاكم النظامية في تفقد أحوال النزلاء طبقاً لقانون السلطة القضائية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وبناءً على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون بإجراء جولات تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل في المحافظات للاطمئنان على أوضاع النزلاء القانونية، وأماكن توقيفهم.

المصدر / فلسطين أون لاين