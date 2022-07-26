أسيل مصلح.. بطلة القراءة العربي للعام 2022

حصلت الطالبة أسيل محمود مصلح من مدرسة بنات ياسوف- اسكاكا الثانوية بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2022.

وتبلغ مصلح من العمر (18 عاما) دفعها الشغف بالقراءة منذ سن مبكرة إلى تحقيق حلمها، إلى أن حصلت على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، فقد اعتمدت على تشجيع عائلتها على الاهتمام بالقراءة والاطلاع، وحظيت بدعم الهيئة التدريسية للمشاركة في هذه المسابقة.

وقالت مصلح، إنها كانت ترى والدها وهو محاط بالكثير من الكتب، ولديه مكتبة تحوي العديد من الموضوعات المتنوعة، وكان الجلوس في هذه الزاوية من المنزل هو الأقرب لقلبها، وبدأت بقراءة القصص القصيرة التي لا تتجاوز 10 صفحات فقط.

وأضافت: "عندما أصبحت بعمر 13 عاما، أصبحت أقرأ الروايات التي عدد صفحاتها ما بين 200-600 صفحة، وأتمعن بها وأحاول أن أفهم أحداثها وتفاصيلها، وبدأت بزيارة معارض الكتب، وشراء القصص، والروايات، والكتب القيمة، وأضعهم في مكتبتي الخاصة".

وتسلك مصلح سلوك القارئ المحترف، وتقرأ بمعدل 100-200 صفحة في اليوم، حتى أصبح في رصيد قراءتها ما يتجاوز 500 كتاب.

الكتب التي حظيت باهتمام مصلح متنوعة وتوزعت ما بين الروايات، والكتب السياسية، والثقافية، وأخرى خاصة بالخيال العلمي، ومن أحب الكتب إليها، كتاب "النبي" لجبران خليل جبران، و"ذاكرة للنسيان" لمحمود درويش، كما أنها قرأت عددا من الكتب المترجمة منها، "البنت التي لا تحب اسمها" للروائية التركية أليف شافاق.

وتتابع: "خلال العطلة الصيفية التي سبقت المرحلة الثانوية واظبت على قراءة الكتب، فقرأت ما بين 20-25 كتابا، وهذا شكل هاجسا بالنسبة إلى أن ينتهي العام دون أن أقرأ 100 كتاب، أو أكثر، كما اعتدت بالسنوات السابقة، فقررت أن أخوض مسابقة تحدي القراءة مع تقديم امتحانات الثانوية العامة".

يذكر أن كل متسابق يشارك في تحدي القراءة العربي بـ50 كتابا منوعا في المجالات المقروءة، ويختلف عدد الصفحات وفقا للمرحلة العمرية للمشارك، يُسأل فيه عن: العنوان، ودار النشر، واسم المؤلف، وأحيانا عدد الصفحات، وملخص الكتاب الذي يتراوح ما بين 5-10 أسطر، وعلى المتسابق أن يكون محللا وناقدا للكتاب، وليس قارئا فقط.

وأشارت مصلح، إلى أن المرحلة المقبلة هي الأكثر صعوبة، وتحتاج إلى جهد وتركيز عاليين، ونبذل جهدا كبيرا لتمثيل فلسطين خير تمثيل على مستوى الوطن العربي، وبدأنا بالتحضير مع وزارة التربية والتعليم، من أجل المنافسة بقوة على لقب بطل تحدي القراءة العربي.

المصدر / وكالات