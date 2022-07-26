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خاص "الحلو": غزة ستشهد انخفاضًا على أسعار المحروقات بداية أغسطس

26 يوليو 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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أسعار المحروقات ستشهد انخفاضا بداية أغسطس
غزة/ محمد حجازي:

قال رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بقطاع غزة أحمد لبيب الحلو، إن قطاع غزة سيشهد انخفاضًا ملحوظًا على أسعار المحروقات مع بداية شهر أغسطس/آب القادم.

وأضـاف الحلو، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن "الانخفاض على سعر المحروقات سيتراوح ما بين 20-23 أغورة، والبنزين من 50-55 أغورة"، مشيرًا إلى أن الانخفاض عالمي على الأسعار.

وعن كميات غاز الطهي الواردة لقطاع غزة أوضح الحلو أن الأمور مستقرة، خاصة مع دخولنا فصل الصيف، لافتًا إلى وجود كميات كافية في الوقت الحالي.

ولفت، إلى أنه لا توجد مؤشرات حتى اللحظة على انخفاض أسعار "الغاز"، متمنيًا انخفاضًا على الأسعار خلال الفترة القادمة.

وثمن الحلو، "جهود لجنة متابعة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، التي حالت دون ارتفاع أسعار المحروقات والغاز بقطاع غزة، ومساهمتها في دعم المحروقات بشتى أنواعها من خزينتها لدعم المواطن وخدمة التاجر الفلسطيني".

وأشار الحلو، إلى أن "أسعار الوقود في الضفة الغربية المحتلة، أعلى من قطاع غزة بكثير، بسبب فرض مزيد الضرائب على أسعار المحروقات، حيث تجاوز عتبة 8 شواقل لكل لتر من البنزين، وهو سعر لم يُسجَّل منذ سنوات"، داعيًا للضغط على السلطة لإيجاد حلول وإنهاء معاناة المواطنين والتجار.

وكانت القناة الإسرائيلية 12، كشفت في وقت سابق عن انخفاض حاد على أسعار المحروقات بمقدار أكثر من شيقل، مع بداية أغسطس القادم.

يُشار إلى أن أسعار الوقود في فلسطين تعد الأعلى عالميًّا، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة عليها من قبل السلطة في رام الله.

وكانت قيمة الإيرادات التي تجبيها السلطة من الضريبة المفروضة على المحروقات سجلت العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 10% لتبلغ 2.6 مليار شيقل، مقارنة بـ2.36 مليار شيقل في 2020، بحيث تشكل نسبة الضرائب نحو 70% من السعر النهائي المحروقات.

 

#أسعار المحروقات #أحمد الحلو #جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بقطاع غزة

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