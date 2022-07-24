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خاص "بكر" يكشف تفاصيل اعتداء الاحتلال على قارب صيد ومصير الصيادَيْن

24 يوليو 2022 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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أحد زوارق الاحتلال البحرية
غزة/ يحيى اليعقوبي:

كشف منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، تفاصيل اعتداء قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي على قارب صيد فلسطيني.

وقال بكر لـ "فلسطين أون لاين": إن "القارب يعود للصياد عبد الكريم أبو سليم وكان يرافقه عاملٌ من عائلة مطر من منطقة الوسطى، كانا عائدَيْن من عملهما اليومي بالصيد من قبالة سواحل بحر محافظة رفح".

وأضاف "فوجئ الصيادان وهما على مسافة قريبة جدا من الشاطئ قبالة دير البلح وسط القطاع بعمليات ملاحقة ومطاردة من قبل زوارق الاحتلال التي كانت منتشرة بشكل كثيف".

وتابع بكر: "في البداية كانت عمليات إطلاق نار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه القارب، فاضطر الصيادان للقفز بالماء والسباحة باتجاه الشاطئ بعد عملية إطلاق النار المكثفة من الأسلحة الرشاشة، بعد ذلك باشرت الزوارق الإسرائيلية بإطلاق الصواريخ الموجهة تجاه القارب مما أدى لاشتعال النيران فيه واحتراقه بشكل كامل".

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية أجرى الاحتلال عمليات تدريب موسعة على تدمير المراكب عن بعد، واليوم "نفّذ الاحتلال ما تدرب عليه".

#بحرية الاحتلال #زكريا بكر #لجان الصيادين #الاعتداء على قارب صيد

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