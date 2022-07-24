البرغوثي: تطوير العمل المقاوم ضرورة وطنية لحماية الدم الفلسطيني

قال جاسر البرغوثي مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، اليوم الأحد: إن تطوير العمل الفلسطيني المقاوم ضرورة وطنية واجبة لحماية الدم الفلسطيني".

وأضاف خلال تصريح صحفي عقب فيه على عدوان الاحتلال على مخيم نابلس فجراً: "إن جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد مجددا على طبيعة الكيان الصهيوني المجرم القائمة على القتل والعدوان"، مضيفاً أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال ووقف تغوله وإجرامه".

وتابع: "إن الشهيدين البطلين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي، قد أكدا بصمودهما، وإصرارهما على مقاومة الاحتلال حتى النفس الأخير، على المسار المبارك الذي لن يحيد عنه أحرار شعبنا حتى تطهير وطننا العظيم من دنس الاحتلال المجرم".

وختم بالقول: إن "بطولة جماهير شعبنا وأبطاله التي ظهرت في التصدي لعدوان الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس توجب على القوى الفلسطينية الحية الإسراع في إعلان برنامج وطني مقاوم في مختلف ربوع الضفة، غايته الأولى والأخيرة طرد الاحتلال وتحرير أرضنا".

واستشهد فجر اليوم المقاومين، محمد بشار عزيزي 25 عاماً بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصاصة في الرأس خلال اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال استمرت لساعات في البلدة القديمة بنابلس. وأفادت مصادر محلية بإصابة 6 مواطنين، بينهم اثنان في حالة الخطر (إصابة في الرأس وأخرى في الظهر)، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس. واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال حصارها لمنزل عائلة العزيزي، في البلدة القديمة. وذكرت مصادر محلية أن أفرادًا من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تسللوا إلى داخل حي الياسمينة، ثم تبعتهم قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث حاصرت على الفور أحد الأبنية في الحي، واندلعت في تلك الاثناء اشتباكات مسلحة عنيفة داخل الحي استمرت لنحو 3 ساعات.

المصدر / فلسطين أون لاين