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من هو الدكتور ناصر الدين الشاعر؟

23 يوليو 2022 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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السيرة الذاتية لناصر الدين الشاعر
فلسطين أون لاين:

ناصر الدين محمد الشاعر، من مواليد قرية سبسطية 9 ديسمبر 1961، وتلقى تحصيله العلمي في مدارس نابلس وحصل على بكالوريوس الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية، والماجستير من نفس الجامعة.

نال الشاعر الدكتوراة من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة مانشستر ببريطانيا.

عمل مدرسًا في عدد من مدارس نابلس، كما عمل محاضرًا في جامعة النجاح، ويشغل حاليًا منصب عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

في عهد الحكومة الفلسطينية العاشرة، التي ترأسها إسماعيل هنية، عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في العام 2006، عُيّن الشاعر نائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للتربية والتعليم.

متزوج من السيدة هدى عبد الكريم محمود، وله ولدان قاسم وعبد الله و4 بنات تسنيم وجنان وأروى وأبرار.

تعرّض الشاعر للاعتداء من قِبل أمن السلطة في جامعة النجاح منتصف يوليو 2022، فيما تعرَض لمحاولة اغتيال من قِبل عناصر مسلحة في مدينة نابلس في 22 يونيو 2022 أُصيب على إثرها في قدميه.

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